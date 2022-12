Cervellati: “Bologna, peccato per la pausa. Mercato? Non so cosa aspettarmi, a sinistra…”

Durante Sportoday su èTV Rete 7 è intervenuto Franco Cervellati . Si è parlato delle prospettive del Bologna per il ritorno in campionato, del mercato di gennaio e della sfida in Coppa Italia contro la Lazio .

"Mi aspetto un campionato con valori diversi rispetto al girone d'andata. Le squadre dovranno riprogrammare le preparazioni. Dopo 50 giorni è difficile riprendere, per di più con in mezzo una competizione come il mondiale. Anche molti allenatori non sanno come torneranno i giocatori e come reagiranno a livello fisico. Il Bologna avrà domani l'amichevole con il Verona, molto importante e programmata nei tempi giusti. Questa pausa è arrivata in momento che era buono per i rossoblù che venivano da due vittorie consecutive".