La nota del CBC sull'idea di costruire un nuovo impianto in Fiera
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Anche il Centro Bologna Clubs approva l'idea di un nuovo impianto in Fiera, a patto che ci sia dialogo con tutte le realtà e che si trovi una soluzione per il Dall'Ara, qualora non dovesse più ospitare partite di calcio. Questa la nota dell'associazione:
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