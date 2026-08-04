La nota del CBC sull'idea di costruire un nuovo impianto in Fiera

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

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Anche il Centro Bologna Clubs approva l'idea di un nuovo impianto in Fiera, a patto che ci sia dialogo con tutte le realtà e che si trovi una soluzione per il Dall'Ara, qualora non dovesse più ospitare partite di calcio. Questa la nota dell'associazione:

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