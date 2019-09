Cecconi: “Con la Spal non ho visto un gran Bologna”

E’ andato un po’ contro corrente Luca Cecconi per quanto riguarda la vittoria del Bologna con la Spal. L’ex giocatore e allenatore rossoblù è stato intervista da Tmw, e non ha lesinato qualche critica alla squadra felsinea.

“I rossoblù sono una squadra con una struttura ben precisa – ha affermato – Ma contro la Spal non ho visto un gran Bologna, il livello tecnico mi è parso modesto. Buon difesa e attacco, ma a centrocampo è mancata regia sopraffina e Pulgar era perfetto in quello. Medel? Ha caratteristiche diverse, contrasta ma in mediana bisogna proporre gioco”.