Cavina: “Bene la squadra a Pisa. Domenica non sarà facile”

Ospite ai microfoni di Radio 1909, Michel Cavina ha detto la sua opinione riguardo la partita di Coppa Italia giocata dal Bologna: “La squadra ha fatto bene. Si è giocato in un ambiente non facile, sia climatico, che a livello di tifo. L’avversario aveva un tasso tecnico inferiore, ma sul campo era molto grintoso, nonostante ciò il Bologna ha dato per tutta la gara la sensazione di essere in controllo. Ha passato il turno, il risultato è stato ottimo, hai segnato tanto senza subire gol. Penso sia stata una partita ottima, la Serie A sarà molto più complicata, ma i rossoblu hanno dato ottimi segnali.”

