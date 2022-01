Caso Dijks-Skov, il Bologna sta col mister

Fenucci prova a chiudere la questione Skov Olsen-Dijks

"Il club non può non condividere le parole dell'allenatore - ha dichiarato Fenucci ieri - La costruzione dei giocatori passa anche da aspetti formativi e questa vicenda servirà a Skov Olsen". Bologna a sostegno del mister e per Fenucci il caso è chiuso, ma le piste di mercato in uscita non sono del tutto sopite. Il Bruges, come riportato dal Corriere di Bologna, è salito a 6 milioni di euro, mentre per Dijks si parla di un possibile scambio con Murru.