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Il nuovo Casaleecchio 1929

DI ANDREA PERSICO

La sala stampa del Centro Sportivo "Veronesi” ha fatto da palcoscenico a una presentazione in grande stile, un evento che segna ufficialmente l'inizio di una nuova era per il Casalecchio 1921. Visione societaria chiarissima, riassunta in una formula precisa: “senso di appartenenza, valorizzazione del settore giovanile e competenza tecnica”. Ad aprire l'incontro, dopo i saluti istituzionali, è stato il Sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, che ha illustrato la linea dell'amministrazione comunale sulla fruibilità degli impianti sportivi della città, sottolineando l'importanza della sinergia tra istituzioni e realtà locali per promuovere lo sport sul territorio. A dare concretezza a questa visione è la società Ma.Co.Sì. acronimo delle iniziali dei tre soci: gli ex calciatori Maietta, Cosenza e Siviglia, aggiudicataria del bando per l'utilizzo dell'impianto "Veronesi", pronta a far partire un ambizioso piano di riqualificazione strutturale che trasformerà il centro sportivo in un polo d'eccellenza.

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