Il commento di Nicoló Casale al termine della gara: “Abbiamo fatto un primo tempo sottotono: l’avevamo preparata in modo diverso poi sul campo ci siamo trovati spesso a pressare alto, abbiamo concesso spazi e sofferto sulle seconde palle. Siamo andati in vantaggio in modo fortunato ma l’Udinese ha fatto il suo gioco. Nel secondo tempo eravamo più compatti poi però nel nostro momento migliore è arrivato il gol del pareggio. Questa gara deve servirci per capire che va gestito meglio il vantaggio. Prendiamo le cose positive, è comunque un punto importante per la classifica e non abbiamo interrotto la striscia positiva”.