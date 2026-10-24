Le parole di Nicolò Casale a Dazn dopo il successo di Cagliari: “Sapevamo che sarebbe stata una partita non facile, ma siamo stati bravi a non mollare e a fare un grande lavoro di squadra. Sono contento della mia prima rete in rossoblù, finalmente un gol dalla difesa. Con Palladino non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare ma ci siamo messi subito a disposizione e gara dopo gara stiamo crescendo. Se continuiamo a fare quello che ci chiede ci toglieremo le nostre soddisfazioni”.