Carlino – Zirkzee, serve dimostrare per rimanere in rossoblù. La dirigenza si guarda intorno

Il punto del Resto del Carlino

Redazione TuttoBolognaWeb

Joshua Zirkzee è prossimo ai 22 anni ma non ha dimostrato ancora tutte le sue potenzialità. Il centravanti olandese è arrivato in estate dal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Le aspettative erano consistenti, visti i 18 gol e i 13 assist della scorsa stagione con l'Anderlecht, ma purtroppo non sono state rispettate.

Il Resto del Carlino analizza i possibili sviluppi futuri nella carriera di Zirkzee. La dirigenza del Bologna crede molto in lui, così come il suo allenatore Thiago Motta. Il tecnico non perde mai occasione per ribadire, anche davanti alla stampa, il fatto che il ragazzo ha un'ottima base, ma deve lavorare ancora molto sul piano mentale e dell'impegno. Anche ieri in conferenza stampa ha posto Sansone come esempio da seguire, sia per lui che per Arnautovic. In vista della partita di domani, l'attaccante italiano partirà dalla panchina molto probabilmente e ci potrebbe essere la possibilità di vedere Zirkzee dal primo minuto.

Ieri, poi, Sky Sport Deutschland ha riportato l'interesse dell'Eintracht Francoforte nei confronti dell'olandese. Questo va a rimarcare il fatto che le qualità ci siano, ma ci sono ancora poche partite per convincere il Bologna a mantenerlo in rosa anche il prossimo anno. Vale lo stesso discorso anche per Van Hooijdonk, che sta facendo una super stagione in Eredivisie e in estate la dirigenza rossoblù dovrà decidere se tenerlo o cederlo. Intanto Sartori e Di Vaio stanno sondando diversi profili per l'attacco: il nome più caldo sembra essere quello Alfredo Morelos. Il colombiano si svincolerà dai Rangers Glasgow e sta trattando anche con il Fenerbahce. Il suo profilo si va ad aggiungere a quelli di Miovski e Duk dell'Aberdeen, Boniface dell'Union Saint Gilloise e Orban del Gent.