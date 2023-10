Carlino – Zirkzee e Orso, panacea per il gol

Se un anno fa Motta, da subentrato, ci mise quasi un mese a plasmare il suo Bologna che partì a rilento nelle prime quattro partite, in questa stagione il tecnico rossoblù ha dovuto pazientare per costruire gli equilibri giusti per sbloccare l'attacco. Ha poggiato inizialmente il suo Bologna sulle fondamenta solide della difesa, con quattro clean sheets consecutivi e la seconda miglior difesa del campionato, tutto utile a non perdere quasi mai a parte il Milan, ma fioccavano gli zero a zero e l'attacco era inceppato con soli 3 gol segnati nel prime 6 giornate a firma Ferguson, Zirkzee e Fabbian. Sembrava un problema insormontabile ma evidentemente il tecnico aveva capito tutto 'questione di equilibri', le sue parole. E infatti la risposta è arrivata nelle ultime due partite con tre gol con l'Empoli e due contro l'Inter. Motta ha ritrovato i riferimenti offensivi e oggi corrispondono ai nomi di Riccardo Orsolini, quattro gol in due partite undici l'anno scorso, e Joshua Zirkzee, che non solo manda in gol i compagni ma è in grado di segnare come dimostrato con lo splendido gol di San Siro.