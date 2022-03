Virtus, idea Hackett mentre si attende il miglior Mannion

Esclusi i club russi dalle competizioni internazionali, diversi giocatori, tra cui Hackett, si ritrovano svincolati. Intanto la Virtus attende il miglior Mannion

Salvo deroghe, questi giocatori non potranno però riaccasarsi in questa stagione, visto che il mercato è chiuso il 23 febbraio. Viene quasi normale però associare il nome di Hackett alla Virtus, e se non sarà possibile adesso sarà sicuramente una suggestione più che attiva per l'estate, anche se nel ruolo si è abbondantemente coperti. Al momento non sono previsti interventi sul mercato per la divisione maschile, anche grazie alla crescita di Nico Mannion e al suo adattamento al campionato, ma, nonostante i 39 punti segnati nelle due sfide contro l'Islanda, non ha ancora trovato la giusta intesa con i compagni in azzurro; tuttavia il presidente della Virtus è sicuro delle sue qualità, e ritiene che abbia solo bisogno di giocare per ritrovare fiducia e intesa coi compagni: la prossima sfida contro il Bursaspor sarà un appuntamento da non fallire per i ragazzi di Scariolo, un ultima chiamata per provare a svoltare la stagione, sostenuti dalla propria tifoseria.