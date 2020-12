Basket – Virtus, i possibili sostituiti di Djordjevic

Ieri sera è arrivata a sorpresa la notizia dell’esonero di Djordjevic dalla Virtus. Il Resto del Carlino valuta i possibili sostituti.

La V nera si è messa subito a caccia del sostituto, si cerca un allenatore che abbia una robusta esperienza in Eurolega e il primo nome sulla lista, come riporta il Carlino, è quello di Luca Banchi che ha vinto in Italia e ha esperienze anche all’estero. Gli altri candidati alla panchina sono Zelimir Obradovic, per pedigree e per nascita sarebbe il più indicato per gestire i connazionali Markovic e Teodosic. Altrettanto blasonato appare il nome di Sergio Scariolo, ma non è da escludere il nome di Simone Pianigiani e attenzione anche Dejan Radonjić, serbo pure lui, uscito dal Bayern. Domani sera, nel frattempo, sarà EuroCup, contro Monaco. In panchina ci sarà Fedrigo.