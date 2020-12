Carlino – Virtus, domenica la sfida che vale il terzo posto

Domenica in Fiera, la Virtus ospiterà la Dinamo Sassari allenata da Pozzecco, un vero e proprio scontro diretto che vale il terzo posto in classifica.

Ieri sono rientrati alla base anche Pajola, Tessitori e Ricci tra i protagonisti della vittoria della nazionale italiana contro la Russia. Alla palestra Porelli si sta allenando anche Belinelli che domenica farà il suo esordio in maglia bianconera. Motivazione alta in casa Virtus per ritrovare una vittoria all’interno delle mura amiche che manca dal 27 settembre contro Cantù e significherebbe terzo posto in classifica.

Fonte: Carlino