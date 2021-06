Mercato – Vicino Van Hooijdonk. In difesa più Theate di Kolarov

I possibili nomi per il mercato in entrata

E' vicino l'ingaggio di Sidney Van Hooijdonk, attaccante olandese prossima a svincolarsi dal Nac Breda con cui ha segnato 16 reti in 31 presenze in seconda divisione olandese. Il ragazzo era seguito dall'Udinese, ma i rossoblù sono avanti nella trattativa e se dovessero chiudere l'affare lo porteranno in ritiro per valutarlo. Poi si deciderà se offrirgli il ruolo di vice Arnautovic (al posto di Santander in uscita) o cederlo in prestito. Per Van Hooijdonk è pronto un quinquennale da 400mila euro a stagione. Lyanco resta l’'obiettivo numero uno per la difesa, così come Arnautovic lo è per l'attacco. Manca il via libera da parte dello Shanghai per lo svincolo che si protrarrà probabilmente fino all'uscita dell’Austria dall'Europeo. Mihajlovic chiede anche Kolarov, ma la dirigenza non è convinta. In caso di cessione di Dijks, per il quale non sono arrivate offerte che facciano vacillare il club, il preferito non sarebbe l'ex Roma ma Theate dell'Ostenda e nazionale Under 21 belga che è valutato intorno ai 5 milioni e in grado di ricoprire anche il ruolo di centrale.