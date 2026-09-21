Solo Genoa e Venezia sono dietro ai rossoblù dopo cinque partite. Bologna terzultimo durante la lunga sosta autunnale con soli due punti fatti in cinque partite.

E' la fotografia del momento, secondo il Resto del Carlino, anche se non siamo già al De Profundis. Palladino è appena arrivato e potrà lavorare durante le prossime tre settimane, ma l'inizio dei rossoblù è stato il peggiore da quattordici anni a questa parte. Peggio fece solo Bisoli nel 2011, con un solo punto in cinque partite e il conseguente esonero per fare spazio a Stefano Pioli, che all'esordio vinse 0-2 a Novara. Tedesco ha dunque pagato per tutti e ora Palladino si ritrova tra le mani una squadra non costruita per lui e con lui. Ha già cambiato modulo, il nuovo tecnico, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Dietro la squadra non ha ancora fatto un clean sheet, mentre davanti Palladino dovrà fare con quel che ha, almeno fino a gennaio. Poi, la condizione fisica, oggi deficitaria e il Carlino si chiede che fine abbiano fatto gli allenamenti pesanti di Tedesco in ritiro...