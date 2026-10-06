Raffaele Palladino riprenderà oggi gli allenamenti a Casteldebole. In programma una seduta pomeridiana al Niccolò Galli, quando inizierà la marcia verso Lecce.

Per il tecnico del Bologna c'è da sistemare la difesa, priva di clean sheet nelle prime cinque giornate di campionato. I norvegesi Heggem ed Helland sono già rientrati nel weekend, ma la buona notizia potrebbe essere il rientro oggi di Arthur Theate, che ha chiuso la parentesi Nations League ieri sera e già oggi potrebbe rientrare in tempo per la prima seduta settimanale. Per il belga sconfitta in Francia. In ogni caso, i tre gol presi con l'Ascoli in amichevole confermano la difficoltà difensiva, ma a disposizione del tecnico c'era solo Casale, mentre tutti gli altri difensori erano stati convocati dalle rispettive nazionali. Il vero lavoro inizia oggi. Serve registrare l'assetto difensivo. Dopo Italia-Turchia, invece, si sono fermati a Bologna sia Cambiaghi che Pessina, che dunque saranno a disposizione oggi.