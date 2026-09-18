Lo aveva detto ieri lo stesso Raffaele Palladino di voler passare più tempo possibile con la squadra in questa settimana che porta a Bologna-Torino di sabato.

Infatti, come riporta il Resto del Carlino, il Bologna torna in ritiro prima di una partita casalinga. Sia con Thiago Motta che con Vincenzo Italiano l'usanza di andare in ritiro la sera prima di un match era stata accantonata, ma Raffaele Palladino, almeno per oggi, ha deciso di fare una eccezione. C'è la necessità di conoscere il gruppo, cementarlo, e ogni minuto può essere prezioso. Così, solo per oggi, ci sarà il ritiro mentre dopo la sosta, almeno per le gare al Dall'Ara, si tornerà all'antico e i giocatori potranno passare la serata con le rispettive famiglie. Ora no, la concentrazione sul Toro è massima.