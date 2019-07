Carlino – Tensione tra la Fortitudo e la Fossa dei Leoni

Un comunicato che suona come una spaccatura quello della Fossa dei Leoni: “L’idea di un derby in Fiera ci fa schifo e siamo convinti che la pensi così la stragrande maggioranza dei tifosi di ambo le sponde”. L’idea insomma non è stata ben accolta così come non è stato apprezzato l’intervento di Luca Baraldi, accusato di parlare anche a nome della Fortitudo. La società ha risposto prontamente a questa critica ribadendo l’autonomia decisionale. La Virtus, dal canto suo, non si è ancora espressa, ma sta attendendo il 30 luglio, data in cui ci sarà l’ultimo incontro con i rappresentanti della Fiera per capire se l’idea del derby fuori dai rispettivi palazzetti sia realizzabile. Una cosa però è certa, la partita tra le due squadre di Bologna è in qualche modo già cominciata. Lo riporta Il Resto del Carlino.