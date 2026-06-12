Carlino – Tedesco, il Bologna nel destino

Cinquanta minuti di conferenza, tanti messaggi, tanta fame e la sensazione che il Bologna fosse nel destino di Domenico Tedesco. Due anni fa i primi contatti 'tanta onestà da parte della dirigenza. Oggi sono felice e orgoglioso di essere qua', le prime parole del neo tecnico.

'Il Bologna è un grande club, divertiamoci' il messaggio dell'allenatore, che ha chiesto intensità e concentrazione, ma soprattutto ha voluto ribadire un concetto: il Bologna è grande e qui c'è ambizione. Alla domanda sull'obiettivo Europa, Tedesco è stato chiaro 'è presto per parlarne, se pensi al risultato finale rischi di perdere passi all'inizio'. Di certo, Castro e Rowe 'sono giocatori importanti, ogni decisione la prenderemo insieme alla società'. Dal punto di vista musicale, Tedesco aveva già ribadito in precedenza la sua predilezione per Lucio Dalla 'non vedo l'ora di ascoltare L'anno che Verrà al Dall'Ara, ma speriamo di sentire tante volte anche Cesare Cremonini', la colonna sonora delle vittorie.