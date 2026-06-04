Il nuovo tecnico rossoblù ha deciso di anticipare di qualche giorno l'inizio della stagione rossoblù. L'avvio del nuovo ciclo è fissato per il 7 luglio con una cena di gruppo, per poi passare a visite mediche e test atletici dall'8 all'11 luglio.
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Carlino – Tedesco ha fretta di iniziare: inizio anticipato al 7 luglio
Tedesco anticipa l'inizio della stagione di 3 giorni. Il commento del Carlino
Proseguono le chiamate per programmare il Bologna che verrà: il nuovo allenatore vuole ripartire dal 433 con l'intenzione di ridisegnare la mediana, aspettando il confronto con Freuler settimana prossima. Nella sua mediana Tedesco vorrebbe anche un incursore e non un trequartista puro. Intanto la società inizia a sondare il mercato, il nuovo nome è quello di Ivan Zhelizko, centrocampista ucraino del Lechia Danzica in Polonia. Inoltre, per la difesa a Tedesco piace anche Oosterwolde che ha già allenato al Fenerbahce. Tuttavia, ogni decisione verrà approfondita nell'incontro di settimana prossima.
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