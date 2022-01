Carlino – Mihajlovic spera di recuperare più uomini possibile

Il punto sulla situazione del Bologna, tra infortuni e mercato, Sinisa spera di poter ampliare presto il suo ventaglio di scelte

Alla fine del match tra Cagliari e Bologna, lo staff rossoblù era in apprensione per le condizioni dei giocatori usciti anzitempo dal campo per problemi fisici.

Si tratta di Dominguez, Bonifazi e Orsolini: quest'ultimo ha riportato un problema non da poco, con una sublussazione alla spalla che lo costringerà con ogni probabilità a saltare la sfida contro il Napoli. Per Dominguez e Bonifazi invece Mihajlovic può tirare un sospiro di sollievo, per loro si trattava soltanto di crampi e saranno regolarmente a disposizione per la prossima partita; così come il terzo portiere Molla, risultato negativo al Covid e tornato ad allenarsi, con l'auspicio che possa accadere anche per gli altri positivi.