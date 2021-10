Carlino – Skov, Orsolini e Sansone: cercasi acuto

Problema esterni di attacco

Il 3-5-2 pone il tema degli esterni d'attacco, che nel Bologna sono tanti e rischiano di non giocare. I nomi sono i soliti, ovvero Riccardo Orsolini, Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone. Il primo fino a qui ha messo solo l'assist per il 3-2 di De Silvestri contro la Salernitana, poi il rendimento è rimasto anonimo. Skov Olsen non riesce ancora a sbocciare e con il Bologna fino a qui ha giocato 235 minuti e solo 2 volte da titolare. La classifica dice buone cose ed è normale proseguire con la difesa a tre dopo l'ottima partita con la Lazio, ma tre giocatori di questa importanza per quanto tempo potranno essere considerati rincalzi?