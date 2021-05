Carlino – Skorupski ci pensa, sondaggio per Strakosha

Il portiere polacco va in scadenza il prossimo anno e ha mercato: in caso di addio, interesse per il laziale

Da Costa è in scadenza e per Sinisa è il terzo portiere: se accetterà questo ruolo, la società è pronta a rinnovargli il contratto. Valutazioni anche per quanto riguarda Skorupski: l'estremo difensore polacco andrà in scadenza nel 2023, e i rossoblù dovranno cautelarsi per non perderlo poi a zero. Si tratta per il prolungamento, ma le ultime settimane è da segnalare uno stop: i discorsi riprenderanno a fine mese. In Serie A è attesa una possibile girandola di portieri, con Skorupski che potrebbe prenderne parte. A Torino Sirigu e Milinkovic-Savic non hanno convinto, e i granata guardano proprio al numero 28 rossoblù per rinforzare la porta. In caso di partenza, il Bologna si sarebbe già tutelato, con un sondaggio per Thomas Strakosha, quest'anno chiuso da Reina alla Lazio. L'obiettivo primario della dirigenza rossoblù, però, è il rinnovo di Skorupski.