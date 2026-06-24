La Lega Serie A ha diramato le date e gli orari delle prime cinque giornate

Redazione TuttoBolognaWeb
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La LegaSerieA ha diramato il calendario di anticipi e posticipi di campionato fino alla 5° giornata. Il campionato del Bologna partirà di lunedì a ora di cena in casa con la Lazio, stesso discorso per la seconda giornata con l'Atalanta. Di seguito il calendario completo

  • 1a, Bologna-Lazio lunedì 24/8 alle 18.30;
  • 2a, Atalanta-Bologna lunedì 31/8 alle 20:45;
  • 3a, Bologna-Sassuolo domenica 6/9 alle 18;
  • 4a, Napoli-Bologna domenica 13/9 alle 18*;
  • 5a, Bologna-Torino sabato 19/9 alle 15.*La data e l’orario della gara Napoli-Bologna potrebbero subire variazioni in base al calendario della 1ª giornata di UEFA Champions League: qualora il Napoli fosse impegnato in Champions League giovedì 10 settembre, la partita Napoli-Bologna sarà posticipata a lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30.
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