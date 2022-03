Carlino – Sinisa si gioca la sua ultima carta: i giovani

Sinisa e i giovani

Prima del match contro la Dea ha dichiarato: “Spero nella salvezza il prima possibile per lanciare qualche giovane della Primavera”. In effetti, tra Primavera e Under 18, il Bologna gode di giovani talenti che nel finale di stagione, a salvezza raggiunta, il Mister potrebbe lanciare in campo. I nomi più caldi sono quelli di Stivanello, Raimondo, Bynoe, Wallius, Mercier, Pyythia, Paananen, Urbanski e Amey. Quasi tutti questi ragazzi sono frutto del lavoro di Di Vaio e Corazza. Di Vaio, infatti, è stato escluso dai faccia a faccia con il patron. Oltre a inserire lentamente nel progetto innesti dal settore giovanile, Sinisa dovrà pensare anche a lanciare Kasius e Aebischer. Per la società, ora, sono tre i possibili scenari: cambiare direttore sportivo e rivoluzionare la squadra, tenendo l’allenatore; cambiare l’allenatore e non il diesse; oppure rivoluzionare l’intera area tecnica. Mihajlovic dovrà giocarsi bene le sue ultime carte a disposizione.