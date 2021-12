Carlino – Sconfitta 114 per Joey Saputo. Mercato: niente extrabudget

Quasi una sconfitta su due per Saputo, e sul mercato niente extrabudget

L'ultima è quella di sabato contro la Juventus, che ha portato a tre quelle consecutive dopo Fiorentina e Torino. Si parla tanto anche del mercato di gennaio ma il presidente avrebbe chiaramente detto ai dirigenti che non ci sarà un extrabudget per la campagna acquisti. Saputo è rientrato sabato sera in Canada senza rilasciare dichiarazioni ufficiali e l'ultima conferenza stampa è di due anni fa. Sul mercato, con il Bologna che sta nuovamente scivolando a destra, il Carlino sostiene che le tre sconfitte consecutive 'non danno a Mihajlovic la forza contrattuale che il tecnico sperava di ottenere per poter reclamare puntelli al mercato di riparazione'.