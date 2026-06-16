Carlino – Scommette e si autodenuncia: squalificato Ravaglioli

Il giovane calciatore tra la fine del 2024 e il dicembre 2025 avrebbe utilizzato le credenziali di Matteo Giorgioni, giocatore del Fossatone, per poter giocare su partite nazionali e internazionali, scrive oggi il Resto del Carlino. Ravaglioli ha dunque patteggiato, ottenendo una ammenda di 5mila euro e una squalifica di sei mesi, commutata in tre più altri tre in un piano terapeutico per la cura della ludopatia. Ravaglioli è arrivato in rossoblù nel 2018 dal Cesena dopo il fallimento del club romagnolo.