Carlino – Scommesse, indagati Zaniolo e Tonali, sequestrato il sito web di Corona

La risposta della Federazione non si è fatta attendere, con l'allontanamento dei due calciatori dal ritiro di Coverciano con la nazionale italiana, il tutto mentre le forze dell'ordine si sono mosse per tempo. Sarà ora necessario per i tribunali comprendere quale sia la reale entità delle scommesse effettuate dai calciatori indagati, tenendo in considerazione le eventuali violazioni dell'articolo 24 del codice di giustizia sportiva (che vieta ai tesserati di scommettere sul calcio, pena tre mesi di inibizione). Secondo quanto riportato dal Carlino, Fabrizio Corona è stato convocato in Questura per essere ascoltato in merito all'indagine della Procura di Torino riguardo al caso Fagioli, e al momento il suo sito web, Dillinger News, è stato sequestrato per poter verificare la veridicità delle sue fonti.