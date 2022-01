Carlino – Schouten non convince, è caccia al centrocampista

E' partita la caccia al rinforzo di centrocampo da regalare a Sinisa Mihajlovic

Tra la probabile operazione di Nico Dominguez, che lo terrebbe fuori per più mesi, e il rientro di Jerdy Schouten che continua a tardare, con annessa incognita sulle sue condizioni, ecco che l'acquisto di un centrocampista diventa un esigenza stringente per Sinisa Mihajlovic. Piace Midtsjo dell'Az Alkmaar, in scadenza 2023, ma per l'estate si conta di provare l'affondo per Giulio Maggiore dello Spezia. Piacciono anche Vinicius Souza del Mitchelen, Rade Krunic del Milan e Daniele Baselli del Torino. La sensazione però è che il nome buono debba ancora uscire e che la dirigenza stia in questo momento lavorando sotto traccia per il nuovo rinforzo per la rosa.