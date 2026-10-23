Il Montreal di Saputo perde la finale ai rigori con il Forge: sfuma il trofeo, mentre in MLS resta ultimo in classifica
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Il CF Montreal di Joey Saputo perde la finale della Canadian Championship contro il Forge FC, sfumando l’occasione di riscattare una stagione deludente. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, il club è stato battuto nel proprio stadio per 4-2 ai rigori, lasciando agli avversari il trofeo e la qualificazione alla Concacaf Champions Cup 2027.
La sconfitta si aggiunge alle difficoltà in Major League Soccer, dove Montreal occupa l’ultimo posto della Eastern Conference con appena 25 punti in 30 giornate. Un quadro sportivo amaro per Saputo, alle prese con risultati negativi anche a Bologna, nonostante il bilancio in attivo del club rossoblù.
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