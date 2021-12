Carlino – Santander come Tare?

Carlino sul parallelismo Tare-Santander

In estate si dimise Guidolin per la cessione di Cruz, il presidente Gazzoni chiamò allora Carlo Mazzone che portò con sé da Brescia Ighli Tare. L'albanese, un po' come il ropero oggi, faticò ad ingranare e a gennaio si vociferava di una sua pressoché certa partenza, poi a Lecce segnò il gol partita per la vittoria 2-1 e lì la sua storia cambiò. Niente più cessione, una settimana dopo altro gol, stavolta al Chievo, e a marzo la rete salvezza con i 2-1 sul campo della Roma.