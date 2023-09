Carlino – Saelemaekers vede il Napoli

Una foto sui social che lo ritrae in allenamento appare un indizio chiaro di un ritorno sempre più vicino. Chiaramente non potrà essere titolare contro il Napoli, avrà pochissimi allenamenti sulle gambe e Motta è chiaro sul fatto che giocherà chi sta meglio, ma la 'salamandra' rappresenta una freccia in più nell'arco del tecnico rossoblù. Già oggi Saelemakers è il più titolato del Bologna con lo scudetto vinto due anni fa con il Milan e la semifinale di Champions della scorsa stagione e proprio contro il Napoli segnò un gol da cineteca con slalom e tocco ravvicinato a superare Meret. Ma si sa, nel calcio di Motta conta il presente, la condizione fisica della settimana, l'essere più in palla di altri e Saele dovrà ancora ritrovare brillantezza. Ma un giocatore con quelle caratteristiche può diventare fondamentale per il Bologna e proprio il tecnico lo ha convinto con una chiamata in fase di trattativa. Per il calcio fluido di Thiago l'ex Milan è perfetto. Si attende solo il suo ritorno in campo.