Carlino – Rowe e la foto in vacanza con la maglia dell’Arsenal

Ieri l'ammissione dell'amministratore delegato Claudio Fenucci 'qualcuno ci ha già chiesto la cessione' e la mente dei tifosi trema, soprattutto sul nome di Jonathan Rowe .

Dall'Inghilterra arrivano notizie di continui interessamenti, Chelsea e Aston Villa sono sulle sue tracce, e la base d'asta sarebbe di 45-50 milioni, più o meno come Dan Ndoye finito poi al Nottingham Forest. Il Resto del Carlino di oggi si sofferma anche su una foto del giocatore in vacanza, immortalato a fianco di una ragazza con in mano la maglia dell'Arsenal. Il quotidiano si chiede se non siano i gunners quel top club inglese a cui aspira Rowe per fare il definitivo salto di qualità nella sua carriera agonistica. Che questa foto possa essere un segnale di Rowe al club? Lui è proprio londinese cresciuto a due passi da Wembley.