La difesa a tre, ma le fatiche in nazionale, la chance per chi è rimasto a Casteldebole e le assenze. Sarà vigilia di analisi per Raffaele Palladino, chiamato domani a Lecce a schierare la miglior formazione possibile.

Rebus in difesa, scrive il Carlino. Helland ed Heggem sono rientrati prima dalla nazionale ed è difficile tenere fuori Theate, rientrato solo giovedì. A centrocampo, Ferguson ha giocato quattro partite in nazionale e Moro sale nelle quotazioni, in un reparto dove anche El Azzouzi si candida, senza dimenticare l'outsider Libra. In avanti è a rischio Mbangula, rientrato con un fastidio dalla nazionale, mentre per il Carlino è difficile che Orsolini e Bernardeschi possano giocare assieme.