Carlino – Possibile ritorno in Italia per Dzemaili

Blerim Dzemaili, potrebbe tornare in Italia. L’esperienza in Cina con lo Shenzen di Roberto Donadoni (serie B cinese) si è conclusa con la rescissione del contratto da parte del centrocampista.

Il suo entourage ha avuto contatti in Serie A con l’Udinese, allenata da Gotti, ex vice di Donadoni. L’operazione però sembra complicata a causa della condizione fisica dell’ex capitano rossoblù e anche perchè in quel ruolo è appena arrivato Pereyra dal Watford. Le piste alternative per Dzemaili possono essere in Serie B. È stato infatti cercato da Empoli, Frosinone e Salernitana che occupano 3 delle prime 4 posizioni in classifica. Empoli e Frosinone, inoltre, ambiscono al ritorno in Serie A e l’acquisto di Dzemaili può rivelarsi molto importante per il raggiungimento di questo obiettivo.

Fonte: Carlino