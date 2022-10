Carlino – Posch resta terzino, Soumaoro in mezzo, davanti Zirkzee

Non dovrebbe effettuare molti cambiamenti Thiago Motta in vista del match di domani sera.

L'ossatura trovata nelle ultime settimane funziona e verrà riproposta. L'unica defezione è rappresentata da Bonifazi, che era diventato titolare, al suo posto Soumaoro che gioca in coppia con Lucumi, Posch è confermato terzino assieme a Cambiaso dall'altra parte. Non si cambia neanche a centrocampo, gioca il terzetto Medel, Ferguson, Dominguez, così come in attacco dove dovrebbero essere confermati Barrow e Aebischer. Cambio come prima punta dove Zirkzee dovrebbe sostituire Arnautovic limitato da un virus intestinale.