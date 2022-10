Carlino – Posch, Ferguson e Zirkzee: Motta lancia il mercato

Dal 'non so chi sia a terzino di garanzia'. Stefan Posch è il primo nome che balza agli occhi con la nuova gestione di Thiago Motta. Per Mihajlovic evidentemente era uno sconosciuto, adesso, a 25 anni, l'austriaco ha tratto giovamento dal cambio di allenatore e ora è titolare come terzino destro al posto di Lorenzo De Silvestri, il vice capitano.