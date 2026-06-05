Carlino – Porte scorrevoli: l’Udinese tenta Ravaglia

La porta del Bologna è destinata ad un ampio restyling: Skorupski ha il contratto in scadenza nel 2027 e, a causa degli infortuni della scorsa stagione, vuole la sua rivincita. Invece, Federico Ravaglia ha voglia di dimostrare il suo valore: dopo due anni da secondo vuole essere titolare. Iniziano, quindi, ad esserci i primi movimenti per lui: si erano mosse Lecce e Cagliari, tuttavia non c'è nulla di fatto. Negli ultimi giorni è venuto fuori anche un interessamento da parte dell'Udinese, in caso di cessione di Okoye i friulani avrebbero individuato in Ravaglia il sostituto perfetto. A Bologna, per sostituire Ravaglia, circolano i nomi di Provedel (più orientato verso l'Inter) e Falcone del Lecce.