Dopo l'infortunio e lo scampolo di partita a Parma, Roberto Piccoli vuole riprendersi la titolarità perduta. La sosta può averlo aiutato a rimettere benzina nel motore dopo la lesione muscolare e migliorare la condizione fisica, ma le prestazioni di Jens Odgaard non aiutano.

Il danese, infatti, sembra aver scalato le gerarchie e più volte Raffaele Palladino ne ha tessuto le lodi in conferenza stampa, ma per avere una prova del nove basterà guardare alle scelte del mister domenica contro l'Udinese. Ci sarà una conferma di Odgaard o Piccoli riuscirà a tornare titolare? Roberto scalpita e va a caccia del primo gol sotto la guida di Palladino, un allenatore che ha dimostrato di non voler dimenticare nessuno, ma dall'altra parte Jens è stato perno centrale di questo filotto di vittorie e toglierlo dal centro dell'attacco appare sempre più difficile.