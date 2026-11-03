L'ex viola è in ripresa mentre il recupero dell'olandese procede a rilento
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Se da una parte c'è un Piccoli pronto a rientrare, dall'altra c'è un Jay Enem, che come messo in luce anche dal Resto del Carlino nella sua edizione odierna, è ancora lontano dal ritorno sul rettangolo verde.
Con un Bologna che da oggi si appresta a preparare la trasferta in quel di Parma, a Casteldebole cominciano ad arrivare buone notizie anche dall'infermeria. Dopo il problema ai flessori fuoriuscito nella sfida contro l'Inter, sembra pronto a tornare Roberto Piccoli, che tra oggi e domani dovrebbe ricevere il via libera per tornare ad allenarsi con il gruppo. Lo stesso non può invece dirsi per Enem, ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille che presumibilmente lo vedrà costretto a dedicarsi a lunghe terapie anche nel corso della sosta. Con il ritorno, almeno in panchina, del suo attaccante titolare, Palladino può ora contare su una batteria di punte che, con Odgaard nelle vesti di rapace d'area e Dovbyk in continua crescita, può finalmente definirsi completa.
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