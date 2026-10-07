Non ha mai giocato, ha sempre visto le partite dalla tribuna, ma per quindici giorni si è allenato al fianco di Gigio Donnarumma. Massimo Pessina torna a Bologna con una consapevolezza diversa.

Il giovane portiere rossoblù ora guarda a Lecce, alla ripresa del campionato, contro quella formazione con cui ha messo a referto la sua seconda da titolare in carriera, era il 12 aprile e il Bologna vinse 2-0 in quella che è rimasta l'ultima vittoria casalinga da allora. Pessina fece una paratissima su Stulic, quando il risultato era di parità, mettendosi ancora una volta in evidenza. Italiano scelse lui quella volta dato l'infortunio di Skorupski e l'impiego di Ravaglia pochi giorni prima contro l'Aston Villa. Oggi Fede gioca in Inghilterra e Skorupski è in difficoltà, motivo per il quale la scelta di Palladino non è facile. Lanciare il giovane portiere non sarebbe una mazzata definitiva per Lukasz?