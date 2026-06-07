Carlino – Per Orsolini è l’ora delle decisioni

Secondo il Resto del Carlino, il Bologna potrebbe aspettare fino ai primi di agosto e mandare un ultimatum al numero 7, per via della scadenza che impone una riflessione già ora utile a evitare il parametro zero tra un anno. Per il quotidiano la situazione è semplice: se Orsolini non rinnova, il Bologna lo metterà sul mercato e poi andrà a caccia di sostituti. La palla è in mano al numero 7 e ai suoi agenti, con cui il Bologna si incontrerà questa settimana, nei giorni dello sbarco in città di Domenico Tedesco. Al summit potrebbe partecipare anche Orsolini stesso, che si è fermato a lavorare a Casteldebole per curare l'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare l'ultima giornata di campionato.