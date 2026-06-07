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Carlino – Per Orsolini è l’ora delle decisioni

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La situazione di Riccardo Orsolini secondo il Resto del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Sono le settimane della decisione: Riccardo Orsolini diventerà a tutti gli effetti una bandiera del Bologna oppure deciderà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027?

Secondo il Resto del Carlino, il Bologna potrebbe aspettare fino ai primi di agosto e mandare un ultimatum al numero 7, per via della scadenza che impone una riflessione già ora utile a evitare il parametro zero tra un anno. Per il quotidiano la situazione è semplice: se Orsolini non rinnova, il Bologna lo metterà sul mercato e poi andrà a caccia di sostituti. La palla è in mano al numero 7 e ai suoi agenti, con cui il Bologna si incontrerà questa settimana, nei giorni dello sbarco in città di Domenico Tedesco. Al summit potrebbe partecipare anche Orsolini stesso, che si è fermato a lavorare a Casteldebole per curare l'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare l'ultima giornata di campionato.

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