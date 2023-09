Carlino – Per Bologna-Napoli vietato il cambio nominativo

Nonostante il divieto di vendita imposto ai residenti in Campania, sono già circa 25mila i tagliandi staccati per la partita contro i campioni d'Italia. A rimpinguare il bottino ovviamente anche tanti tifosi partenopei, ma il clima sarà caldo. L'Osservatorio e il Casms hanno anche disposto il divieto di cambio nominativo per abbonamento e biglietto, aspetto invece consentito normalmente nelle gare casalinghe. La disposizione è stata varata per limitare potenziali contatti tra le due tifoserie. Un abbonato o titolare di biglietto non potrà 'cederlo' a un'altra persona. Sul web sono già fioccate le lamentele ma il Carlino ricorda che le possibili limitazioni erano state comunicate a inizio stagione.