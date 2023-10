Carlino – Passione dei tifosi alle stelle, già in 25.000 per domenica

Secondo i numeri riportati dal Carlino, infatti, dopo i 30mila contro il Milan, il Dall'Ara ne ha avuti 23mila contro il Cagliari, 26mila abbondanti contro il Napoli e 23mila contro l'Empoli, ed infine ne farà registrare 25mila in vista del prossimo impegno di domenica contro il Frosinone. E se è vero che la Bulgarelli ha sempre avuto questa affluenza di tifosi, lo stesso non si può dire della curva San Luca, dei distinti e della "Selenella Tribuna Kids" che stanno accrescendo ulteriormente e sorprendentemente in termini di presenza di tifo rossoblù. Christoph Winterling, direttore del marketing e commericale del Bologna, ha manifestato la sua soddisfazione nel vedere questa affluenza del tifo rossoblù, sottolineando l'importanza dei blocchi famigliari presenti allo stadio e quanto sia fondamentale coinvolgere anche i bambini nel seguire il Bologna al Dall'Ara attraverso attività ricreative, animazione, e la possibilità di incontrare alcuni giocatori nel pre-gara per le foto e per gli autografi.