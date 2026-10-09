Sarà il mese della rinascita o della paura, scrive il Resto del Carlino. A Palladino ora tocca affrontare un lungo ciclo di sei partite, in cui la svolta deve arrivare già contro il Lecce. Successivamente ci sarà il tour de force contro le due milanesi, con l’Inter al Dall’Ara e il Milan in trasferta: due sfide intervallate dalla trasferta contro il Cagliari, squadra in un momento di grandissima fiducia. Poi toccherà al Monza in casa e al Parma al Tardini.

Durante la sosta Palladino ha lavorato sull’intensità e sul 3-4-3, cercando nuove certezze e risposte dai veterani. In difesa, le difficoltà di Heggem potrebbero aprire spazio a Casale o Helland, mentre Skorupski è chiamato al riscatto, con Pessina pronto a contendergli il posto. Già ufficializzato Darmian arrivato da svincolato, l'ultimo fu Viola nel 2o21, ora l'allenatore ex Atalanta punta soprattutto sul recupero di Bernardeschi, Orsolini e Dovbyk per ritrovare risultati e allontanarsi dalla zona retrocessione.