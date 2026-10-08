Raffaele Palladino cerca la quadra a centrocampo. E non sarà facile. La concorrenza è elevata, ma le scelte non sono affatto scontate.

Il Resto del Carlino passa in rassegna la mediana. Lewis Ferguson, per esempio, ha giocato quattro partite da titolare con la Scozia e chissà se avrà assorbito le fatiche. Nikola Moro, invece, ha avuto una full immersion con il tecnico essendo rimasto a Casteldebole, così come Mikel Amondarain, Tommaso Pobega e anche Oussama El Azzouzi, che è rientrato dall'infortunio. Se il tecnico continuerà con il 3-4-3, dei sei mediani a disposizione ne giocheranno solo due e toccherà a Palla fare le scelte giuste, valutando energie, caratteristiche e qualità. Per esempio, sottolinea il Carlino, è difficile pensare che un mediano con le qualità di Moro possa ancora rimanere a guardare.