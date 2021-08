Carlino – Palacio continua, in tante lo vogliono in Italia

Tante le squadre su Rodrigo Palacio

I suoi agenti sono al lavoro per la prossima stagione e i sondaggi e le proposte non mancano. Da tempo il Monza di Galliani ha proposto a Palacio un ruolo da protagonista per la prossima stagione in B, ma un pensierino ce lo starebbe facendo anche il Parma. In A invece sondaggi di Genoa, Gotti lo ha avuto a Bologna con Donadoni, Genoa, che ha perso Shomurodov, e soprattutto Atalanta, con Gasperini che già lo cercò un anno fa.