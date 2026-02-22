Tutto Bologna Web
Carlino – Orsolini vuole uscire dal letargo

Orsolini prova a uscire dal letargo, con l'Udinese dal primo minuto
Orsolini dal primo minuto contro l'Udinese. E' questa l'idea di Vincenzo Italiano per far uscire il numero sette dal letargo, proprio contro la squadra a cui ha segnato il primo gol.

La rete gli manca dalla trasferta di Verona e contro l'Udinese all'andata sbagliò il rigore prima del 0-3 finale, che all'epoca fece sognare i tifosi rossoblù. A Bergen segnali di crescita per Orso, che resta comunque il miglior marcatore rossoblù con 11 reti totali di cui 7 in campionato, e vuole riprendere la marcia della continuità in termini realizzativi. Uno dei fattori distraenti, forse, è la trattativa per il rinnovo di contratto. Sul tavolo c'è una proposta per prolungare il contratto in scadenza nel 2027, ma ancora non è arrivata una risposta positiva dal giocatore che deve decidere se, a 29 anni, vuole chiudere la carriera a Bologna o cercare una avventura altrove. In ogni caso, c'è bisogno di Orso, perché la crisi del numero 7 è coincisa con quella del Bologna.

