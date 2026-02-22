Carlino – Orsolini vuole uscire dal letargo

La rete gli manca dalla trasferta di Verona e contro l'Udinese all'andata sbagliò il rigore prima del 0-3 finale, che all'epoca fece sognare i tifosi rossoblù. A Bergen segnali di crescita per Orso, che resta comunque il miglior marcatore rossoblù con 11 reti totali di cui 7 in campionato, e vuole riprendere la marcia della continuità in termini realizzativi. Uno dei fattori distraenti, forse, è la trattativa per il rinnovo di contratto. Sul tavolo c'è una proposta per prolungare il contratto in scadenza nel 2027, ma ancora non è arrivata una risposta positiva dal giocatore che deve decidere se, a 29 anni, vuole chiudere la carriera a Bologna o cercare una avventura altrove. In ogni caso, c'è bisogno di Orso, perché la crisi del numero 7 è coincisa con quella del Bologna.