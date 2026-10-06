Orsolini sta uscendo dal letargo? Forse sì. Per una difesa che continua a imbarcare acqua, tre gol anche dall'Ascoli, l'amichevole del weekend ha riportato alla rete il numero 7.

Alle viste c'è dunque Lecce, dove Orsolini potrebbe tornare titolare dopo l'infortunio e i salentini sono tra le sue vittime preferite. L'ascolano ha già segnato sette reti in nove precedenti contro i giallorossi, tra cui due doppiette. Insomma, Palladino potrebbe ripartire da lui, anche perché Bernardeschi è reduce da un affaticamento muscolare e al Via del Mare il ballottaggio sarebbe già stato vinto da Orso. Per il resto della stagione, invece, l'idea del tecnico potrebbe essere quella di inserirli contemporaneamente nell'undici titolare, anche se bisognerà trovare un equilibrio e un adattamento.