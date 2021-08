Carlino – Orsolini non ha chiesto la cessione

I rossoblù vogliono tenere Orso, ma si sono cautelati sondando Mihaila e Man

Il Resto del Carlino sottolinea come il giocatore non abbia chiesto la cessione e il Bologna non avrebbe intenzione di cederlo. La valutazione è 15 milioni più bonus, la Fiorentina è arrivata a 12. L'entourage di Orso è lo stesso che ha portato Theate a Bologna e per il momento non ci sono stati affondi decisivi. Ad ogni modo, per cautelarsi, il Bologna aveva provato a sondare Man e Mihaila, ma il Parma ha chiuso la porta.